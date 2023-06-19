Валоваткин Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаловаткин Виктор Павлович

Валоваткин Виктор Павлович

Место рождения

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валоваткин Павел

Мать: не указана

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.

Сын: Воловаткин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Валоваткина Александра Андреевна

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Воловаткин Василий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно