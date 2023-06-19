Валоваткин Виктор Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валоваткин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.
Сын: Воловаткин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Валоваткина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Воловаткин Василий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно