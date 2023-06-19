Воловаткин Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смерти22.10.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: Валоваткин Виктор Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Воловаткин Лев Васильевич
Мать ребёнка: Воловаткина Калерия Павловна
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1943
Александровка, Стецовская волость, Александрийский уезд