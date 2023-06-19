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Воловаткин Василий Викторович

Место рождения

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

22.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Валоваткин Виктор Павлович

Мать: не указана

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Воловаткин Лев Васильевич

Мать ребёнка: Воловаткина Калерия Павловна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воловаткина Калерия Павловна

Смерть
22.10.1943
Александровка, Стецовская волость, Александрийский уезд