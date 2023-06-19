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Воловаткин Лев Васильевич

Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Воловаткин Василий Викторович

Мать: Воловаткина Калерия Павловна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область