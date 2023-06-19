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Воловаткин Лев Васильевич
Воловаткин Лев Васильевич
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Место рождения
Ветлуга
, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Воловаткин Василий Викторович
1911 г.р.
Мать
Воловаткина Калерия Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Воловаткин Василий Викторович
Мать:
Воловаткина Калерия Павловна
Ветлуга
, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
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