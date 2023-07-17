Валоваткина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаловаткина Александра Андреевна

Валоваткина Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.

Сын: Воловаткин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Валоваткин Виктор Павлович

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.09.1943
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: паралич сердца

Мы используем куки для улучшения работы сайта.