Валоваткина Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.
Сын: Воловаткин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Валоваткин Виктор Павлович
Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.09.1943
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: паралич сердца