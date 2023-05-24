Валоваткин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валоваткин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Валоваткин Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валоваткин Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валоваткин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно