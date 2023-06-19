Хачина (Соболева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Соболевъ Савватий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хачинъ Андрей
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хачинъ Павелъ
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
15.07.1869
Сын: Хачинъ Стефанъ
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
12.04.1875
Дочь: Чильдинова Ирина
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хачинъ Илья
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баталова Стефанида
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскакова Прасковія
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елена
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хачина Матрена
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Їоаннъ