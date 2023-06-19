Хачина (Соболева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХачина (Соболева) Авдотья

Хачина (Соболева) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Соболевъ Савватий

Мать: Соболева Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Хачинъ Андрей

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хачинъ Павелъ

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1869

Сын: Хачинъ Стефанъ

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1875

Дочь: Чильдинова Ирина

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хачинъ Илья

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баталова Стефанида

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскакова Прасковія

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елена

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хачина Матрена

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Хачинъ Їоаннъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Їоаннъ