Хачинъ Їоаннъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Хачинъ Василий
Мать: Хачина Мавра
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хачинъ Андрей
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хачинъ Павелъ
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
15.07.1869
Сын: Хачинъ Стефанъ
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
12.04.1875
Дочь: Чильдинова Ирина
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хачинъ Илья
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баталова Стефанида
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскакова Прасковія
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елена
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хачина Матрена
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимья
Мать ребёнка: Хачина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хачина Авдотья