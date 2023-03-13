Хачинъ Їоаннъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачинъ Їоаннъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Хачинъ Василий

Мать: Хачина Мавра

Рождение ребёнка
1862

Сын: Хачинъ Андрей

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хачинъ Павелъ

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1869

Сын: Хачинъ Стефанъ

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1875

Дочь: Чильдинова Ирина

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хачинъ Илья

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баталова Стефанида

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскакова Прасковія

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елена

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хачина Матрена

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимья

Мать ребёнка: Хачина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хачина Авдотья

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