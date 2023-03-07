Соболевъ Савватий
Место рождения
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Соболевъ Антипъ
Мать: Соболева Федосья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Соболевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Соболевъ Петръ
Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Соболевъ Василий
Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Соболевъ Александръ
Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Хачина Авдотья
Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно