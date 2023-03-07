Соболевъ Савватий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболевъ Савватий

Соболевъ Савватий

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Соболевъ Антипъ

Мать: Соболева Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Соболевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Соболевъ Петръ

Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Соболевъ Василий

Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Соболевъ Александръ

Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Хачина Авдотья

Мать ребёнка: Соболева Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Пелагея Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close