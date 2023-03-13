Соболева Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Соболевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Соболевъ Савватий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Соболевъ Петръ

Отец ребёнка: Соболевъ Савватий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Соболевъ Василий

Отец ребёнка: Соболевъ Савватий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Соболевъ Александръ

Отец ребёнка: Соболевъ Савватий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Хачина Авдотья

Отец ребёнка: Соболевъ Савватий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболевъ Савватий

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