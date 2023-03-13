Соболева Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Соболевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Соболевъ Савватий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Соболевъ Петръ
Отец ребёнка: Соболевъ Савватий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Соболевъ Василий
Отец ребёнка: Соболевъ Савватий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Соболевъ Александръ
Отец ребёнка: Соболевъ Савватий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Хачина Авдотья
Отец ребёнка: Соболевъ Савватий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболевъ Савватий