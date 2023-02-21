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Васильева (Сапожникова) Мария Петровна

Место рождения

Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда

Дата рождения

20.02.1915

Дата смерти

12.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915

Отец: Сапожников Петр Николаевич

Мать: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна

Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Бракосочетание
23.04.1942

Муж: Васильев Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
07.12.1943

Дочь: Смирнова Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: Васильев Валентин Владимирович

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
03.02.1946

Дочь: Угольнова Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Васильев Валентин Владимирович

Б.Ключищи, Ульяновского р=на, Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.07.1949

Дочь: Софронова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Васильев Валентин Владимирович

Мулловка, Ульяновская обл.
Смерть
12.04.1977