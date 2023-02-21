Васильева (Сапожникова) Мария Петровна
Место рожденияСт.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Дата рождения20.02.1915
Дата смерти12.04.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915
Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Бракосочетание
23.04.1942
Рождение ребёнка
07.12.1943
Дочь: Смирнова Лариса Валентиновна
Отец ребёнка: Васильев Валентин Владимирович
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
03.02.1946
Дочь: Угольнова Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Васильев Валентин Владимирович
Б.Ключищи, Ульяновского р=на, Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.07.1949
Дочь: Софронова Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Васильев Валентин Владимирович
Мулловка, Ульяновская обл.
Смерть
12.04.1977