Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1888
Дата смерти19.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Васильева Мария Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Петр Николаевич
Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Сапожникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Александра Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Петр Николаевич
Смерть
19.05.1971