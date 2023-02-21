Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1888

Дата смерти

19.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Васильева Мария Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Петр Николаевич

Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Сапожникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Александра Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Петр Николаевич

Смерть
19.05.1971
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