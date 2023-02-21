Сапожников Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Васильева Мария Петровна

Мать ребёнка: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна

Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1915

Дочь: Сапожникова Мария Петровна

Мать ребёнка: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Александра Петровна

Мать ребёнка: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна

Смерть
1947
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