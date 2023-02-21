Сапожников Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Васильева Мария Петровна
Мать ребёнка: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна
Ст.Еремнино, Самарскойгуб.,Мелекесского уезда
Рождение ребёнка
20.02.1915
Дочь: Сапожникова Мария Петровна
Мать ребёнка: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Александра Петровна
Мать ребёнка: Сапожникова В Замужестве Анна Ивановна
Смерть
1947