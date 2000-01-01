Софронова (Васильева) Ирина Валентиновна
Место рожденияМулловка, Ульяновская обл.
Дата рождения10.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1949
Мулловка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
12.02.1976
Дочь: Софронова Анна Александровна
Отец ребёнка: Софронов Александр Сергеевич
г.Волжск, республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.1978
Сын: Софронов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Софронов Александр Сергеевич
гю Волжск, республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно