Софронова (Васильева) Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Васильева) Ирина Валентиновна

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Место рождения

Мулловка, Ульяновская обл.

Дата рождения

10.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1949

Отец: Васильев Валентин Владимирович

Мать: Васильева Мария Петровна

Мулловка, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
12.02.1976

Дочь: Софронова Анна Александровна

Отец ребёнка: Софронов Александр Сергеевич

г.Волжск, республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.1978

Сын: Софронов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Софронов Александр Сергеевич

гю Волжск, республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Александр Сергеевич

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