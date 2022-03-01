Софронов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1976

Дочь: Софронова Анна Александровна

Мать ребёнка: Софронова Ирина Валентиновна

г.Волжск, республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.1978

Сын: Софронов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Софронова Ирина Валентиновна

гю Волжск, республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Ирина Валентиновна

Смерть
?.03.2022
г.Волжск республика Марий Эл
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