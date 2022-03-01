Софронов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1976
Дочь: Софронова Анна Александровна
Мать ребёнка: Софронова Ирина Валентиновна
г.Волжск, республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.1978
Сын: Софронов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Софронова Ирина Валентиновна
гю Волжск, республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2022
г.Волжск республика Марий Эл