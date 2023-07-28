Лукьяненко Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 16,зап.,№ 23,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
05.02.1905
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г. лист № 16,зап.№ 23, Ф - 331-1-48 | Godparents:Крестьянка с.Марьевки Михайловской вол.,Изюмского уезда Харьковской губ.России Марфа Моисеевна Рябоконь и кресть... Показать все
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Лукьяненко Наталья
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
Около ?.02.1942
СССР, Грузинская ССР Сигнахский РВК
14 обс 3 ск Сев.Кав.Фронт
Военная награда
11.03.1943
СССР Северо-Кавказский Фронт
Орден "Красной Звезды" Приказ № 6/н 14 обс,3 ск
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика