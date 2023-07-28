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Лукьяненко Алексей Михайлович

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Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905

Отец: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Мать: Лукьяненко Анна Даниловна / Никифоровна /

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 16,зап.,№ 23,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
05.02.1905
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г. лист № 16,зап.№ 23, Ф - 331-1-48 | Godparents:Крестьянка с.Марьевки Михайловской вол.,Изюмского уезда Харьковской губ.России Марфа Моисеевна Рябоконь и кресть... Показать все
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Лукьяненко Наталья

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
Около ?.02.1942
СССР, Грузинская ССР Сигнахский РВК
14 обс 3 ск Сев.Кав.Фронт
Военная награда
11.03.1943
СССР Северо-Кавказский Фронт
Орден "Красной Звезды" Приказ № 6/н 14 обс,3 ск
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика