Лукьяненко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Алексей Михайлович
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно