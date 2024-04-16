Тимошенко Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Мария Федоровна

Тимошенко Мария Федоровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.09.1786

Дочь: Левченко Анна Петровна

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-G?i=648&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.04.1788

Сын: Тимошенко Никита Петрович

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-6?i=654&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Коваленко Ирина Петровна

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.04.1789

Дочь: Бабченко Мария Петровна

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.03.1803

Сын: Тимошенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?i=709&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Тимошенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.01.1808

Дочь: Тимошенко Домникия Петровна

Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36V-8?cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Петр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close