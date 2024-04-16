Тимошенко Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
09.09.1786
Дочь: Левченко Анна Петровна
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-G?i=648&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.04.1788
Сын: Тимошенко Никита Петрович
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-6?i=654&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Коваленко Ирина Петровна
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1789
Дочь: Бабченко Мария Петровна
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.03.1803
Сын: Тимошенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?i=709&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Тимошенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.01.1808
Дочь: Тимошенко Домникия Петровна
Отец ребёнка: Тимошенко Петр Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36V-8?cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно