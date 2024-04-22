Левченко (Тимошенко) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Тимошенко) Анна Петровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

09.09.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1786

Отец: Тимошенко Петр Тимофеевич

Мать: Тимошенко Мария Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Y-G?i=648&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
03.05.1808

Муж: Левченко Максим Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T991-7?i=21&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HY-C?i=133&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно
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