Левченко Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Максим Иванович

Левченко Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1808

Жена: Левченко (Тимошенко) Анна Петровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T991-7?i=21&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HY-C?i=133&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.