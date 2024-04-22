Бабченко (Тимошенко) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1789
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
18.02.1812
Муж: Бабченко Иван
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99R-X?i=28&cc=4133834&cat=1013792 Жених из Староселья
Смерть
Неизвестно