Бабченко (Тимошенко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабченко (Тимошенко) Мария Петровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

01.04.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1789

Отец: Тимошенко Петр Тимофеевич

Мать: Тимошенко Мария Федоровна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B365-V?i=657&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
18.02.1812

Муж: Бабченко Иван

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99R-X?i=28&cc=4133834&cat=1013792 Жених из Староселья
Смерть
Неизвестно
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