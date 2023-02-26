Дмитрий Михайлов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бельков Михаил Матвеев
Мать: Белькова Дария Никитина
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Стефанида (Дометиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Елизавета Дмитриева
Мать ребёнка: Стефанида (Дометиева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Константин Дмитриев
Мать ребёнка: Стефанида (Дометиева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно