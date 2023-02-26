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Дмитрий Михайлов

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бельков Михаил Матвеев

Мать: Белькова Дария Никитина

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Стефанида (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Елизавета Дмитриева

Мать ребёнка: Стефанида (Дометиева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Константин Дмитриев

Мать ребёнка: Стефанида (Дометиева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно