Шишкин Панфил Феодотов 1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин Панфил Феодотов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

23.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Шишкин Федот (Феодот) Гаврилов

Мать: Шишкина Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Шишкин (Федотов) Сергей Панфилов

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Рождение ребёнка
1855 или 1857 ст.

Дочь: Ширшова (Шишкина) Екатерина Памфилова Панфилова

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Шишкина) Варвара Памфилова

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.

Сын: Шишкин Григорий Панфилов

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.

Сын: Шишкин Маркел (Марк) Панфилов

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы собственник Панфил Федотов и законная его жена Евдокия Кондратьева,оба православные
Смерть
23.01.1911 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни Нератовки крестьянин Панфил Феодотов Шишкин (80 лет)

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