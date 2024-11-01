Шишкин Панфил Феодотов
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти23.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Шишкин Федот (Феодот) Гаврилов
Мать: Шишкина Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Шишкин (Федотов) Сергей Панфилов
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева
Рождение ребёнка
1855 или 1857 ст.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Шишкина) Варвара Памфилова
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.
Сын: Шишкин Маркел (Марк) Панфилов
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева
Деревни верхней Сарпалы собственник Панфил Федотов и законная его жена Евдокия Кондратьева,оба православные
Смерть
23.01.1911 ст.
от старости Деревни Нератовки крестьянин Панфил Феодотов Шишкин (80 лет)