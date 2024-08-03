Шишкин (Федотов) Сергей Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Бракосочетание
23.10.1872 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянина Памфилова Феодотова сын Сергей,православного исповедания,первым браком (20 лет). Той же деревни умершего солдата Патрикия Демьянова дочь девица Татьяна,православная... Показать все
Смерть
Неизвестно