Шишкин (Федотов) Сергей Панфилов 1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин (Федотов) Сергей Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Шишкин Панфил Феодотов

Мать: Шишкина Евдокия (Авдотья) Кондратьева

Бракосочетание
23.10.1872 ст.

Жена: Федотова (Демьянова) Татьяна Патрикеевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянина Памфилова Феодотова сын Сергей,православного исповедания,первым браком (20 лет). Той же деревни умершего солдата Патрикия Демьянова дочь девица Татьяна,православная... Показать все
Смерть
Неизвестно

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