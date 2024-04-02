Спирчина (Шишкина) Матрена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 или 1830
Дата смерти14.09.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1827 или 1830
Отец: Шишкин Федот Гаврилов
Мать: Шишкина Марья
Рождение ребёнка
05.08.1864 ст.
Дочь: Ванюрхина Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Спирчин Абрам 1 Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1893
от старости (в записи о смерти фамилия -Большакова), жена Абрама Ивановича, сестра Панфила Федотовича Шишкина