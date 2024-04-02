Спирчина (Шишкина) Матрена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирчина (Шишкина) Матрена Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 или 1830

Дата смерти

14.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1830

Отец: Шишкин Федот Гаврилов

Мать: Шишкина Марья

Рождение ребёнка
05.08.1864 ст.

Дочь: Ванюрхина Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Спирчин Абрам 1 Иванович

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирчин Абрам 1 Иванович

Смерть
14.09.1893
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости (в записи о смерти фамилия -Большакова), жена Абрама Ивановича, сестра Панфила Федотовича Шишкина
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