Корягин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорягин Михаил

Корягин Михаил

Место рождения

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

Дата рождения

21.11.1901

Дата смерти

17.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901

Отец: Карягин Григорий

Мать: Карягина Надежда

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1929

Сын: Корягин Анатолий

Мать ребёнка: Корягина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Анастасия

Смерть
17.06.1990
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия