Корягин Михаил
Место рождения
Дата рождения21.11.1901
Дата смерти17.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901
Отец: Карягин Григорий
Мать: Карягина Надежда
Рождение ребёнка
28.02.1929
Сын: Корягин Анатолий
Мать ребёнка: Корягина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корягина Анастасия
Смерть
17.06.1990
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия