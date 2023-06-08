Карягина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1892

Сын: Корягин Андрей

Отец ребёнка: Карягин Григорий

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1901

Сын: Корягин Михаил

Отец ребёнка: Карягин Григорий

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карягин Григорий

Смерть
Неизвестно