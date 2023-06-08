Карягина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1892
Сын: Корягин Андрей
Отец ребёнка: Карягин Григорий
Рождение ребёнка
21.11.1901
Сын: Корягин Михаил
Отец ребёнка: Карягин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карягин Григорий
Смерть
Неизвестно