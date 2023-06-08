Корягина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1904
Дата смерти13.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1929
Сын: Корягин Анатолий
Отец ребёнка: Корягин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корягин Михаил
Смерть
13.11.1988
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия