Корягина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1904

Дата смерти

13.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1929

Сын: Корягин Анатолий

Отец ребёнка: Корягин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Михаил

Смерть
13.11.1988
Похороны
Неизвестно
Ереминское кладбище, Мытищинский район, Московская область, Россия