Голицын Лев Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1845
Дата смерти26.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1845
Титул: князь. Родился в замке Радзивилов, доставшемся по наследству его матери.
Образование
1861
Получил прекрасное домашнее воспитание; знал польский, французский и немецкий языки; много читал.
Образование
1862
Образовательное учреждение: Сорбонна Учитывая увлечённость сына историей и общественными науками, отец отправил сына учиться во Францию, в Парижский университет, который он окончил с учёной степенью б... Показать все
Место жительства
Около 1863
Вернулся в Россию с целью продолжить учёбу и нести службу. Здесь ему пришлось усиленно заниматься русским языком.
Работа или профессия
С 07.12.1864 по 01.03.1866
Место работы: Министерство иностранных дел Должность: сначала — канцелярский чиновник при Азиатском департаменте, потом — коллежский регистратор.
Работа или профессия
С 17.04.1866 по 03.07.1867
Место работы: Министерство иностранных дел Служил в Главном архиве.
Образование
С 1867 по 1871
Студент кафедры римского права юридического факультета Московского университета, ученик профессора Н. И. Крылова, окончил магистрантом по римскому праву.
Рождение ребёнка
06.08.1871
Дочь: Трубецкая Софья Львовна
Мать ребёнка: Херхеулидзева Надежда Захаровна
Сущёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Воспитанница, рождена в незарегистрированном браке.
Образование
1871
Оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.
Образование
С 1873 по 1874
Германия
Вместе с другом С. А. Муромцевым совершенствовал образование в Лейпциге и Гёттингене. Во Франции стал изучать опыт приготовления виноградных вин.
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: Голицына Надежда Львовна
Мать ребёнка: Херхеулидзева Надежда Захаровна
Воспитанница, рождена в незарегистрированном браке.
Место жительства
1876
Избран предводителем дворянства Муромского уезда Владимирской губернии, но по его личной просьбе отставлен от должности. Участвовал в археологических раскопках во Владимирской губернии под руководство... Показать все
Работа или профессия
1877
Член-корреспондент Московского археологического общества, открыл ряд стоянок каменного века по берегам Оки от д. Чулковая до Мурома.
Работа или профессия
1878
Купил у грузинского князя Херхеулидзева урочище Парадиз площадью 230 га, находившееся в Крыму, у подножия горы Сокол, в семи километрах от Судака. Впоследствии, урочище было переименовано в Новый Свет... Показать все
Работа или профессия
С 1880 по 1882
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Состоял гласным Владимирской губернской земской управы.
Бракосочетание
24.04.1883
Место жительства
06.09.1890
Царским указом детям было разрешено принять фамилию Голицыных без титула.
Работа или профессия
С 1891 по 1898
Занимал пост главного винодела в Крыму и на Кавказе Уде́льного ведомства (1797-1917) — государственного учреждения Российской империи, осуществлявшего управление имуществом императорской семьи. В соот... Показать все
Работа или профессия
Около 1891
Первым в России наладил промышленное производство высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин. Создал наиболее протяжённые в России трехкилометровые подвалы в горе Коба-Кая для хра... Показать все
Работа или профессия
С 1894 по 1900
Под его руководством построены здание завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к Новороссийску.
Работа или профессия
1894
Массандра, Ялта, Республика Крым
Начал строительство подземного винного завода туннельного типа.
Работа или профессия
1902
С 1902 года — почётный член, а с 1911 года — председатель Комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства Южной России.
Работа или профессия
1913
В связи с ухудшением здоровья, затруднительным финансовым положением и желая сохранить уникальное хозяйство, принёс в дар Николаю II часть своего имения Новый свет с землей (113 га), коллекцией вин, з... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
винодел
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1915
Похоронен в склепе-фонтане на винограднике в Новом Свете (в нояб. 1920 большевики разгромили склеп и выбросили останки в море).