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Голицын Лев Сергеевич

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Место рождения

Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область

Дата рождения

12.08.1845

Дата смерти

26.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1845

Отец: Голицын Сергей Григорьевич

Мать: Голицына Мария Ивановна

Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область
Титул: князь. Родился в замке Радзивилов, доставшемся по наследству его матери.
Образование
1861
Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область
Получил прекрасное домашнее воспитание; знал польский, французский и немецкий языки; много читал.
Образование
1862
Образовательное учреждение: Сорбонна Учитывая увлечённость сына историей и общественными науками, отец отправил сына учиться во Францию, в Парижский университет, который он окончил с учёной степенью б... Показать все
Место жительства
Около 1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вернулся в Россию с целью продолжить учёбу и нести службу. Здесь ему пришлось усиленно заниматься русским языком.
Работа или профессия
С 07.12.1864 по 01.03.1866
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Министерство иностранных дел Должность: сначала — канцелярский чиновник при Азиатском департаменте, потом — коллежский регистратор.
Работа или профессия
С 17.04.1866 по 03.07.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Министерство иностранных дел Служил в Главном архиве.
Образование
С 1867 по 1871
Москва, город федерального значения Москва
Студент кафедры римского права юридического факультета Московского университета, ученик профессора Н. И. Крылова, окончил магистрантом по римскому праву.
Рождение ребёнка
06.08.1871

Дочь: Трубецкая Софья Львовна

Мать ребёнка: Херхеулидзева Надежда Захаровна

Сущёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Воспитанница, рождена в незарегистрированном браке.
Образование
1871
Москва, город федерального значения Москва
Оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.
Образование
С 1873 по 1874
Германия
Вместе с другом С. А. Муромцевым совершенствовал образование в Лейпциге и Гёттингене. Во Франции стал изучать опыт приготовления виноградных вин.
Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: Голицына Надежда Львовна

Мать ребёнка: Херхеулидзева Надежда Захаровна

Воспитанница, рождена в незарегистрированном браке.
Место жительства
1876
Муром, округ Муром, Владимирская область
Избран предводителем дворянства Муромского уезда Владимирской губернии, но по его личной просьбе отставлен от должности. Участвовал в археологических раскопках во Владимирской губернии под руководство... Показать все
Работа или профессия
1877
Муром, округ Муром, Владимирская область
Член-корреспондент Московского археологического общества, открыл ряд стоянок каменного века по берегам Оки от д. Чулковая до Мурома.
Работа или профессия
1878
Новый Свет, Судак, Республика Крым
Купил у грузинского князя Херхеулидзева урочище Парадиз площадью 230 га, находившееся в Крыму, у подножия горы Сокол, в семи километрах от Судака. Впоследствии, урочище было переименовано в Новый Свет... Показать все
Работа или профессия
С 1880 по 1882
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Состоял гласным Владимирской губернской земской управы.
Бракосочетание
24.04.1883

Жена: Голицына Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
06.09.1890
Новый Свет, Судак, Республика Крым
Царским указом детям было разрешено принять фамилию Голицыных без титула.
Работа или профессия
С 1891 по 1898
Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Занимал пост главного винодела в Крыму и на Кавказе Уде́льного ведомства (1797-1917) — государственного учреждения Российской империи, осуществлявшего управление имуществом императорской семьи. В соот... Показать все
Работа или профессия
Около 1891
Новый Свет, Судак, Республика Крым
Первым в России наладил промышленное производство высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин. Создал наиболее протяжённые в России трехкилометровые подвалы в горе Коба-Кая для хра... Показать все
Работа или профессия
С 1894 по 1900
Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Под его руководством построены здание завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к Новороссийску.
Работа или профессия
1894
Массандра, Ялта, Республика Крым
Начал строительство подземного винного завода туннельного типа.
Работа или профессия
1902
С 1902 года — почётный член, а с 1911 года — председатель Комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства Южной России.
Работа или профессия
1913
Новый Свет, Судак, Республика Крым
В связи с ухудшением здоровья, затруднительным финансовым положением и желая сохранить уникальное хозяйство, принёс в дар Николаю II часть своего имения Новый свет с землей (113 га), коллекцией вин, з... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
винодел
Место жительства
Неизвестно
Новый Свет, Судак, Республика Крым
Смерть
26.12.1915
Новый Свет, Судак, Республика Крым
Похоронен в склепе-фонтане на винограднике в Новом Свете (в нояб. 1920 большевики разгромили склеп и выбросили останки в море).
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