деревня Старое Село, деревня Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Старое Село

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Старовесская волость
544. Старая весь, деревня бывшая государственная, дворов 50, жителей 300, волостное правление (уездный город в 32 верстах), питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Старовесская волость
СтаровесьДеревня475632410Деречин
СтаровесьИмение26632810Деречин

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Зельвенский район, Голынковский сельсовет
д Старое Село223

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Голынковский сельсовет
д. Старое Село159
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