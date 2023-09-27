Голицына (Езерская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Езерская) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1819

Дата смерти

20.12.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1845

Сын: Голицын Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Григорьевич

Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область
Титул: князь. Родился в замке Радзивилов, доставшемся по наследству его матери.
Смерть
20.12.1881
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