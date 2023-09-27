Голицына (Езерская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1819
Дата смерти20.12.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1845
Отец ребёнка: Голицын Сергей Григорьевич
Старое Село, Зельвенский район, Гродненская область
Титул: князь. Родился в замке Радзивилов, доставшемся по наследству его матери.
Смерть
20.12.1881