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Рыжиковъ Яковъ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Рыжиковъ Илья

Мать: Рыжикова Марфа Филиппова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Рыжикова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Рыжиковъ Степанъ

Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Рыжиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Настасья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Анна Иванова