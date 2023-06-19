Рыжиковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Рыжиковъ Илья
Мать: Рыжикова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Рыжикова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рыжиковъ Степанъ
Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рыжиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Рыжикова Настасья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжикова Анна Иванова