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(Рыжикова) Агрофена
(Рыжикова) Агрофена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Пол
Женский
Отец
Рыжиковъ Яковъ
1737 г.р.
Мать
Рыжикова Настасья Никитина
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Рыжиковъ Яковъ
Мать:
Рыжикова Настасья Никитина
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