(Рыжикова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыжикова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1761

Отец: Рыжиковъ Яковъ

Мать: Рыжикова Анна Иванова