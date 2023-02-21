Бедулкин Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедулкин Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1959

Сын: Бедулкин Кирилл Борисович

Мать ребёнка: Бедулкина Ксения Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нерюктяйинск 1-й, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)