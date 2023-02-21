Бедулкин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1959
Сын: Бедулкин Кирилл Борисович
Мать ребёнка: Бедулкина Ксения Кирилловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нерюктяйинск 1-й, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)