село Нерюктяйинск 1-й, село Нерюктяйинск 1-й, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Нерюктяйинск 1-й

Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Якутии

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Олекминский округ, Олекминская инородческая волость
314Нерюктейское 1-е1426

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Олекминский улус
125119Нерюктяйинск 1-йсело60°15'с.ш.119°41'в.д.P-50-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Нерюктяйинский 1-й наслег
98641445101с Нерюктяйинск 1-йсело
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