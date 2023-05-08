Кравец-Громова Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1983
Отец: Кравец Анатолий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2008
Дочь: Громова Яна Станиславовна
Отец ребёнка: Громов Станислав Олегович
Рождение ребёнка
23.04.2010
Дочь: Громова Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Громов Станислав Олегович
Бракосочетание
Неизвестно