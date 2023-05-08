Кравец-Громова Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец-Громова Анна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1983

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1983

Отец: Кравец Анатолий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2008

Дочь: Громова Яна Станиславовна

Отец ребёнка: Громов Станислав Олегович

Рождение ребёнка
23.04.2010

Дочь: Громова Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Громов Станислав Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Станислав Олегович