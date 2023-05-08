Кравец Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1976

Дочь: Кравец-Шишкеня Олеся Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1983

Дочь: Кравец-Громова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1984

Сын: Кравец Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности