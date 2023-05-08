Кравец Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1976
Дочь: Кравец-Шишкеня Олеся Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1983
Дочь: Кравец-Громова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1984
Сын: Кравец Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности