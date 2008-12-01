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Громова Яна Станиславовна
Громова Яна Станиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.2008
Пол
Женский
Отец
Громов Станислав Олегович
1983 г.р.
Мать
Кравец-Громова Анна Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2008
Отец:
Громов Станислав Олегович
Мать:
Кравец-Громова Анна Анатольевна
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