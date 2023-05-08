Громов Станислав Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.2008
Дочь: Громова Яна Станиславовна
Мать ребёнка: Кравец-Громова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
23.04.2010
Дочь: Громова Ольга Станиславовна
Мать ребёнка: Кравец-Громова Анна Анатольевна