Громов Станислав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Станислав Олегович

Громов Станислав Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравец-Громова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
01.12.2008

Дочь: Громова Яна Станиславовна

Мать ребёнка: Кравец-Громова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
23.04.2010

Дочь: Громова Ольга Станиславовна

Мать ребёнка: Кравец-Громова Анна Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.