Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.?
Дочь: Логинова (Устинова) Алла Денисовна
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетужилов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусак (Нетужилова) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомозова (Нетужилова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетужилов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукавая (Нетужилова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетужилов Виктор Павлович
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетужилов Александр Павлович
Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович
Смерть
Неизвестно