Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Никифор Герсанович

Мать: Устинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
05.05.?

Дочь: Логинова (Устинова) Алла Денисовна

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусак (Нетужилова) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомозова (Нетужилова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукавая (Нетужилова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Александр Павлович

Отец ребёнка: Нетужилов Павел Александрович

Смерть
Неизвестно

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