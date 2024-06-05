Логинова (Устинова) Алла Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.?
Рождение ребёнка
31.12.?
Сын: Логинов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Владимирлюович
Отец ребёнка: Логинов Владимир
Рождение ребёнка
17.09.1966
Дочь: Огневенко (Логинова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир
Смерть
Неизвестно