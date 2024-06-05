Логинова (Устинова) Алла Денисовна 05.05.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинова (Устинова) Алла Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.?

Отец: Нетужилов Павел Александрович

Мать: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
31.12.?

Сын: Логинов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Владимирлюович

Отец ребёнка: Логинов Владимир

Рождение ребёнка
17.09.1966

Дочь: Огневенко (Логинова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир

Смерть
Неизвестно

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