Нетужилов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Логинова (Устинова) Алла Денисовна
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Сын: Нетужилов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Дочь: Гусак (Нетужилова) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Дочь: Гомозова (Нетужилова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Сын: Нетужилов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Дочь: Лукавая (Нетужилова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Сын: Нетужилов Виктор Павлович
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Сын: Нетужилов Александр Павлович
Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна