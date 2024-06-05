Нетужилов Павел Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетужилов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.?

Дочь: Логинова (Устинова) Алла Денисовна

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусак (Нетужилова) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомозова (Нетужилова) Наталья Павловна

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукавая (Нетужилова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетужилов Александр Павлович

Мать ребёнка: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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