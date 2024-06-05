Устинова Евдокия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Устинов Никифор Герсанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна

Отец ребёнка: Устинов Никифор Герсанович

Смерть
Неизвестно

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