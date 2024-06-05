Устинова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Устинов Никифор Герсанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нетужилова (Устинова) Лидия Никифоровна
Отец ребёнка: Устинов Никифор Герсанович
Смерть
Неизвестно