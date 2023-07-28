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Медведков Терентий Стефанов

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

03.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лепёшкин Стефан Иванов

Мать: ?

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
?.01.1895

Жена: Медведкова Евдокия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1903

Дочь: Мария Терентиева

Мать ребёнка: Медведкова Евдокия Григорьева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Медведков Владимир Терентьев

Мать ребёнка: Медведкова Евдокия Григорьева

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Медведков Ефимий Терентиев

Мать ребёнка: Медведкова Евдокия Григорьева

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
03.04.1908
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище