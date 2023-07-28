Медведков Терентий Стефанов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти03.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Лепёшкин Стефан Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
?.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1903
Дочь: Мария Терентиева
Мать ребёнка: Медведкова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Медведков Владимир Терентьев
Мать ребёнка: Медведкова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Медведков Ефимий Терентиев
Мать ребёнка: Медведкова Евдокия Григорьева
Смерть
03.04.1908
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище