Лепёшкин Стефан Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Медведков Терентий Стефанов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лепёшкин Александр Стефанов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Лепёшкин Алексей Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Лепёшкин Терентий Стефанов
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
1908
землевладелец
Смерть
Неизвестно