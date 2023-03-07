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Лепёшкин Стефан Иванов

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Место рождения

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Медведков Терентий Стефанов

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лепёшкин Александр Стефанов

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Лепёшкин Алексей Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Лепёшкин Терентий Стефанов

Мать ребёнка: ?

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Работа или профессия
1908
землевладелец
Смерть
Неизвестно
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