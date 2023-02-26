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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Медведков Терентий Стефанов
Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лепёшкин Александр Стефанов
Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Лепёшкин Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Лепёшкин Терентий Стефанов
Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область