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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Медведков Терентий Стефанов

Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лепёшкин Александр Стефанов

Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Лепёшкин Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Лепёшкин Терентий Стефанов

Отец ребёнка: Лепёшкин Стефан Иванов

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
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