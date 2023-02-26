Медведкова Евдокия Григорьева
Место рожденияд.Власенки Лоинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Власенки Лоинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
?.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1903
Дочь: Мария Терентиева
Отец ребёнка: Медведков Терентий Стефанов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Медведков Владимир Терентьев
Отец ребёнка: Медведков Терентий Стефанов
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Медведков Ефимий Терентиев
Отец ребёнка: Медведков Терентий Стефанов
Смерть
Неизвестно