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Медведкова Евдокия Григорьева

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Место рождения

д.Власенки Лоинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Власенки Лоинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
?.01.1895

Муж: Медведков Терентий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1903

Дочь: Мария Терентиева

Отец ребёнка: Медведков Терентий Стефанов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Медведков Владимир Терентьев

Отец ребёнка: Медведков Терентий Стефанов

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Медведков Ефимий Терентиев

Отец ребёнка: Медведков Терентий Стефанов

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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