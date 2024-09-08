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Лукьянов Михаил Степанович

Место рождения

Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: Лукьянов Степан

Мать: Лукьянова Хритина

Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Лукьянов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.1932

Сын: Лукьянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
05.11.1933

Дочь: Яковлева Капитолина Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
26.01.1935

Дочь: Егунова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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