Лукьянов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения01.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: Лукьянов Степан
Мать: Лукьянова Хритина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Лукьянов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1932
Сын: Лукьянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
05.11.1933
Дочь: Яковлева Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
26.01.1935
Дочь: Егунова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна Егоровна
Смерть
Неизвестно