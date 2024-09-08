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Лукьянова Татьяна Егоровна

Место рождения

Милитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.01.1900

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1900

Отец: Трубохин Егор

Мать: ?

Милитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1932

Сын: Лукьянов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
05.11.1933

Дочь: Яковлева Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
26.01.1935

Дочь: Егунова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Степанович

Смерть
Около 1971
Большая Брембола, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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