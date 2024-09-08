Лукьянова Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.01.1900
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1900
Отец: Трубохин Егор
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1932
Сын: Лукьянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1933
Дочь: Яковлева Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1935
Дочь: Егунова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Степанович
Смерть
Около 1971
Большая Брембола, Переславский муниципальный район, Ярославская область