Лукьянов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Хритина

Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Лукьянов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Лукьянова Хритина

Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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