Лукьянов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Хритина
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Лукьянов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Лукьянова Хритина
Воронцово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно